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Топливно-энергетический комплекс
Цены на нефть снижаются 8 февраля на данных API о росте запасов в США
07:44 08.02.2017 |
Стоимость нефти в среду снижается, отыгрывая данные Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о значительном увеличении объема запасов "черного золота" в США по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.16 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% - до 54,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,11% - до 51,59 доллара за баррель.
Согласно отчету API, опубликованному в ночь со вторника на среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 февраля, подскочили на 14,2 миллиона баррелей - до 503,6 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 2,5 миллиона баррелей, пишет агентство Рейтер.
"API привел гигантские цифры запасов нефти... Это второй крупнейший по величине рост показателя в истории", - отметил брокер из OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley), цитируемый агентством.
Кроме того, запасы бензина в США, по данным API, выросли на 2,9 миллиона баррелей, также сообщает агентство. Эксперты полагали, что индикатор увеличится только на 1,1 миллиона баррелей. По мнению экспертов банка Goldman Sachs, которое приводит Рейтер, такая динамика показателя показывает, что спрос на бензин в США в январе сократился на 460 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении.
Участники торгов теперь ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, этот показатель за отчетную неделю увеличился на 2,529 миллиона баррелей - до 497,329 миллиона баррелей.
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