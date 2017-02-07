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Топливно-энергетический комплекс
7 февраля 2017 отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты
18:46 07.02.2017 |
Бензины и ДТ за день не изменились в стоимости. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,47 грн/л, бензина А-95 евро - 24,23 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22,36 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 7 февраля 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,37% (4 коп./л) до 11,34 грн/л Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,8% .
Средняя цена СПБТ по данным ИАС online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 07 февраля 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки,%
|неделя,%
|Бензин А-92 евро
|23,47
|21,00
|0,01
|0,34
|Бензин А-95 евро
|24,23
|21,50
|0,01
|0,26
|Дизельное топливо Евро
|22,36
|19,50
|0,04
|0,30
|Сжиженный газ
|11,34
|9,34
|-0,37
|-0,36
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,50
|0,0
|11,33
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,39
|-7,6
|SHELL
|25,24
|0,0
|26,26
|0,0
|23,42
|0,0
|11,64
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|-13,7
|Кло
|23,19
|0,0
|24,14
|0,0
|22,09
|0,0
|11,09
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,69
|-10,2
|ТНК
|23,76
|0,0
|24,49
|0,0
|21,91
|0,0
|12,07
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,42
|-12,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
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