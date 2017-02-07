Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, стоимость СУГ на 1-7 коп/л снизилась в таких сетях как «БРСМ-Нафта», Shell, Marshal, AMIC, Mango и SUN OIL. В сети ОККО стоимость автомобильного газа снизилась на 14 коп./л, до 11,66 грн/л.

Эти изменения привели к снижению средних розничных цен по Украине на 4 коп/л, до 11,67 грн/л.

Напомним, что 31 января ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе реализовало все 4800 т сжиженного газа. Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ и СПБТ Яблуновского ГПЗ составила 16 000-16 500 грн/т. Тимофеевский газ торговался на уровне 16 350 грн/т. Таким образом, цены выросли на 300-600 грн/т по сравнению с торгами 19 января. Оператора рынка отметили готовность повышать оптовые цены.

Стоимость автогаза на АГЗС Украины в период 7/6 февраля 2017 г., грн/л: