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Топливно-энергетический комплекс
7 февраля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
14:02 07.02.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, стоимость СУГ на 1-7 коп/л снизилась в таких сетях как «БРСМ-Нафта», Shell, Marshal, AMIC, Mango и SUN OIL. В сети ОККО стоимость автомобильного газа снизилась на 14 коп./л, до 11,66 грн/л.
Эти изменения привели к снижению средних розничных цен по Украине на 4 коп/л, до 11,67 грн/л.
Напомним, что 31 января ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе реализовало все 4800 т сжиженного газа. Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ и СПБТ Яблуновского ГПЗ составила 16 000-16 500 грн/т. Тимофеевский газ торговался на уровне 16 350 грн/т. Таким образом, цены выросли на 300-600 грн/т по сравнению с торгами 19 января. Оператора рынка отметили готовность повышать оптовые цены.
Стоимость автогаза на АГЗС Украины в период 7/6 февраля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,42
|
-0,07
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,68
|
-0,07
|
Marshal
|
11,58
|
-0,05
|
Shell
|
11,70
|
-0,02
|
SOCAR
|
12,08
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,07
|
-0,07
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,93
|
0,00
|
ZOG
|
11,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,30
|
0,00
|
Авиас
|
11,71
|
0,00
|
Автотранс
|
11,68
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,30
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,35
|
-0,01
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,66
|
-0,14
|
Параллель
|
12,85
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,00
|
0,00
|
Татнефть
|
11,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,74
|
0,00
|
Средняя
|
11,67
|
-0,04
|
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