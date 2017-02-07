Нефть возобновила снижение в ходе торгов во вторник в связи с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара.

Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных на в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:12 EET уменьшилась на $0,22 (0,39%) - до $55,5 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,17 (0,32%) - до $52,84 за баррель.

"В США снова начинается структурный рост добычи. Во втором квартале местное предложение (нефти - ИФ) в США существенно увеличится по сравнению с прошлым годом", - заявил управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH Оливье Якоб.

Между тем заместитель министра нефти Ирана Амир-Хоссейн Заманиниа заявил о готовности Тегерана к конструктивным переговорам с государствами ОПЕК и не-ОПЕК с целью улучшить ситуацию на нефтяном рынке. Как сообщает иранское новостное агентство Mehr, во вторник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане проведет встречу с коллегой из Омана Мухаммедом ар-Румхи, а в четверг - с министром нефти Венесуэлы Нельсоном Пабло Мартинесом.

Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7-3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.

Эксперты BMI прогнозируют увеличение нефтедобычи в Нигерии в 2017 году в случае возобновления выплат боевикам. Добыча может вернуться к уровню в 2,2 млн баррелей в сутки. Ранее аналитики отмечали, что повышение производства нефти в Нигерии и Ливии может нейтрализовать эффект от сокращения добычи другими странами ОПЕК.