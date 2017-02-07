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Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, стоимость СУГ на 10 коп./л снизилась в одесской сети «Катрал», житомирской сети «Фактор» и в николаевском «Кворуме». Кроме того, на 5 коп./л, до 11,25 грн/л, автогаз подешевел в полтавско-харьковской «Татнефти».

Эти изменения не привели к росту средних розничных цен по Украине.

Напомним, что 31 января ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе реализовало все 4800 т сжиженного газа. Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ и СПБТ Яблуновского ГПЗ составила 16 000-16 500 грн/т. Тимофеевский газ торговался на уровне 16 350 грн/т. Таким образом, цены выросли на 300-600 грн/т по сравнению с торгами 19 января. Оператора рынка отметили готовность повышать оптовые цены.

Стоимость автогаза на АГЗС Украины в период 6/3 февраля 2017 г., грн/л: