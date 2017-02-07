Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Подорожание прошло в региональных сетях. Среди них: одесский «Катрал», житомирский «Фактор» и николаевский «Кворум». Кроме того, стоимость ДТ в сети «БРСМ-Нафта» выросла на 13 коп./л, до 21,42 грн/л.

Эти изменения не привели к росту средних розничных цен по Украине.

Напомним, что 31 января цены выросли в крупнейших сетях ОККО и WOG на 50 коп./л. Ранее консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др., также повысила стоимость всех топлив на 50 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты начали снижаться после роста в первой половине января. Основными причинами снижения стало незначительное укрепление курса гривны, давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов, а также существенный профицит ресурса на рынке.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/3 февраля 2017 г., грн/л: