Мировые цены на нефть в понедельник растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 07.18 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 57,01 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась также на 0,35% - до 54,02 доллара за баррель.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

Трейдеры отмечают, что усиление напряжения в отношениях между США и Ираном говорит о возможности дальнейшего ужесточения американских санкционных мер против Тегерана в будущем, пишет агентство Рейтер. По мнению участников торгов, это может повлиять на экспорт нефти из Ирана.

Удорожание нефти, однако, сдерживается ростом буровой активности в США. Об этом, в частности, свидетельствуют пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Согласно отчету организации, по итогам завершившейся 3 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 158 штук, или на 27,7%.

Рост индикатора произошел лишь за счет количества нефтяных буровых установок, которое увеличилось на 17 единиц, или на 3%, до 583 штук - максимума с октября 2015 года, отмечает Рейтер. Число газодобывающих установок не изменилось, сохранившись на уровне в 145 штук.