В 2016 г. в Украину было импортировано 62,3 тыс. т присадок и промежуточных продуктов нефтепереработки, которые используются, в том числе, для нелегального производства топлива. Еще 24,2 тыс. т было поставлено по внутреннему рынку. Таким образом, поставки компонентов снизились более чем в 3,5 раза в сравнении с 2015 г. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Легальные производители нефтепродуктов «Укртатнафта» и «Укргаздобыча» в 2016 г. импортировали 105 тыс. т и 7,5 тыс. т МТБЭ и других присадок соответственно. Причем, УГД начала импорт октаноповышающего компонента с мая 2015 г., когда госкомпания перешла на производство высокооктанового бензина стандарта Евро 4.

Поставки компонентов другими операторами в 2016 г. сократились до 86,5 тыс. т, что составляет только 29% от показателей 2015 г.

Треть всех поставок приходится на компании группы БРСМ, которая импортировала около 20 тыс. т фракции изопентановой и нормального пентана, 2,3 тыс. т октаноповышающих присадок. Еще около 7 тыс. т ДЭПБК оператор получил в начале года по внутреннему рынку. Как сообщают источники OilNews, после пожара на нефтебазе под Васильковом «БРСМ-Нафта» переключилась на автомобильные поставки сырья и компонентов, концентрируя их на нефтебазе в г. Гадяч (Полтавская обл.), где ранее также функционировал мини-НПЗ компании. Отметим, что в апреле ГФС начала масштабную проверку бизнеса «БРСМ» именно с нефтебазы в Гадяче, что также повлияло на низкие показатели поставки компонентов в последующие месяцы. В конце года ГФС остановила работу более 90 АЗС сети, однако нефтебазы продолжали работать. Отметим, что с января 2016 г. «БРСМ» завозит импортные партии компонентов через компании «НБК-2015» и «Трейдмей».

На второе место вышла компания «Колектор Груп», которая завезла из Румынии 8 тыс. т газового конденсата и 300 т российского изопентана. Получателем выступает харьковская компания «Гермес Энерджи» (основатель и руководитель: Александр Шапошников). Перемещение этого ресурса по Украине неизвестно, но в большинстве деклараций указывается Харьковская область в качестве пункта назначения.

Также поставщиками румынского и российского конденсата стали «Норд Энерджи» (1,8 тыс. т), созданная в 2016 г. экс-менеджерами компании «УПК Коммерц», а также «Леон КР» (3,9 тыс. т), известная по поставкам нефтепродуктов в малые порты: Голая Пристань, Очаков и пр. Крупным поставщиком изопентана (около 3 тыс. т) выступила компания «Исток», оперирующая мини-НПЗ в Терновом (Харьковская обл.).

Поставки компонентов в направлении Каменского (экс-Днепродзержинск), которые осуществляются компаниями: «Трейд-Коммодити», «Трейд-НК», «Таб» и «Укр Петрол» составили около 5 тыс. т. Основная его часть - газовый конденсат.

В топе рейтинга также производитель спиртовых бензинов компания «Петра-резерв», принявшая около 5 тыс. т октанповышающих присадок, изопентана и ДЭПБК.

Важным итогом года стало прекращение поставок компонентов на Мироновскую нефтебазу компании «Крокус-К», которая в 2015 г. приняла рекордные 90 тыс. т промежуточных продуктов и сырья.

Прекращение поставок компонентов рядом крупных игроков и общее падение объемов связано с введением акцизов на компоненты топлива с 1 января 2016 г. Это делает выпуск фальсифицированных нефтепродуктов экономически менее выгодным. Кроме того, с 1 апреля функционирует система электронного администрирования акцизного сбора на нефтепродукты, которая значительно усложнила легализацию фальсификата на рынке, заставив данных участников рынка перейти в «черный» сегмент с торговлей исключительно за наличные.

Одним из мощных факторов сокращения объемов фальсификата стало прекращение в апреле текущего года производства и продажи на внутреннем рынке ДЭПБК компанией «Укргаздобыча».

По оценкам «Консалтинговой группы А-95», в 2015 г. теневой рынок бензинов занимал 24%, или около 600 тыс. т, а потери бюджета от неуплаты акциза и НДС достигли 5 млрд грн.

Крупнейшие поставщики присадок и топливных компонентов в 2015-2016 гг., тыс. т: