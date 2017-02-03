Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рейтинг "смесевиков" 2016: Поставки октаноповышающих компонентов упали в 3,5 раза
16:50 03.02.2017 |
В 2016 г. в Украину было импортировано 62,3 тыс. т присадок и промежуточных продуктов нефтепереработки, которые используются, в том числе, для нелегального производства топлива. Еще 24,2 тыс. т было поставлено по внутреннему рынку. Таким образом, поставки компонентов снизились более чем в 3,5 раза в сравнении с 2015 г. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Легальные производители нефтепродуктов «Укртатнафта» и «Укргаздобыча» в 2016 г. импортировали 105 тыс. т и 7,5 тыс. т МТБЭ и других присадок соответственно. Причем, УГД начала импорт октаноповышающего компонента с мая 2015 г., когда госкомпания перешла на производство высокооктанового бензина стандарта Евро 4.
Поставки компонентов другими операторами в 2016 г. сократились до 86,5 тыс. т, что составляет только 29% от показателей 2015 г.
Треть всех поставок приходится на компании группы БРСМ, которая импортировала около 20 тыс. т фракции изопентановой и нормального пентана, 2,3 тыс. т октаноповышающих присадок. Еще около 7 тыс. т ДЭПБК оператор получил в начале года по внутреннему рынку. Как сообщают источники OilNews, после пожара на нефтебазе под Васильковом «БРСМ-Нафта» переключилась на автомобильные поставки сырья и компонентов, концентрируя их на нефтебазе в г. Гадяч (Полтавская обл.), где ранее также функционировал мини-НПЗ компании. Отметим, что в апреле ГФС начала масштабную проверку бизнеса «БРСМ» именно с нефтебазы в Гадяче, что также повлияло на низкие показатели поставки компонентов в последующие месяцы. В конце года ГФС остановила работу более 90 АЗС сети, однако нефтебазы продолжали работать. Отметим, что с января 2016 г. «БРСМ» завозит импортные партии компонентов через компании «НБК-2015» и «Трейдмей».
На второе место вышла компания «Колектор Груп», которая завезла из Румынии 8 тыс. т газового конденсата и 300 т российского изопентана. Получателем выступает харьковская компания «Гермес Энерджи» (основатель и руководитель: Александр Шапошников). Перемещение этого ресурса по Украине неизвестно, но в большинстве деклараций указывается Харьковская область в качестве пункта назначения.
Также поставщиками румынского и российского конденсата стали «Норд Энерджи» (1,8 тыс. т), созданная в 2016 г. экс-менеджерами компании «УПК Коммерц», а также «Леон КР» (3,9 тыс. т), известная по поставкам нефтепродуктов в малые порты: Голая Пристань, Очаков и пр. Крупным поставщиком изопентана (около 3 тыс. т) выступила компания «Исток», оперирующая мини-НПЗ в Терновом (Харьковская обл.).
Поставки компонентов в направлении Каменского (экс-Днепродзержинск), которые осуществляются компаниями: «Трейд-Коммодити», «Трейд-НК», «Таб» и «Укр Петрол» составили около 5 тыс. т. Основная его часть - газовый конденсат.
В топе рейтинга также производитель спиртовых бензинов компания «Петра-резерв», принявшая около 5 тыс. т октанповышающих присадок, изопентана и ДЭПБК.
Важным итогом года стало прекращение поставок компонентов на Мироновскую нефтебазу компании «Крокус-К», которая в 2015 г. приняла рекордные 90 тыс. т промежуточных продуктов и сырья.
Прекращение поставок компонентов рядом крупных игроков и общее падение объемов связано с введением акцизов на компоненты топлива с 1 января 2016 г. Это делает выпуск фальсифицированных нефтепродуктов экономически менее выгодным. Кроме того, с 1 апреля функционирует система электронного администрирования акцизного сбора на нефтепродукты, которая значительно усложнила легализацию фальсификата на рынке, заставив данных участников рынка перейти в «черный» сегмент с торговлей исключительно за наличные.
Одним из мощных факторов сокращения объемов фальсификата стало прекращение в апреле текущего года производства и продажи на внутреннем рынке ДЭПБК компанией «Укргаздобыча».
По оценкам «Консалтинговой группы А-95», в 2015 г. теневой рынок бензинов занимал 24%, или около 600 тыс. т, а потери бюджета от неуплаты акциза и НДС достигли 5 млрд грн.
Крупнейшие поставщики присадок и топливных компонентов в 2015-2016 гг., тыс. т:
|
Поставщик компонентов
|
Импорт в 2016 г.
|
Поставки по внутр. рынку, 2016 г
|
Всего в 2016 г.
|
Всего в 2015 г.
|
Изм., %
|
Легальные производители нефтепродуктов
|
|
Укртатнафта
|
104,67
|
0,00
|
104,67
|
61,38
|
171
|
Укргаздобыча
|
7,50
|
0,00
|
7,50
|
0,77
|
970
|
Поставщики компонентов
|
|
БРСМ-Нафта
|
22,0
|
6,8
|
28,8
|
39,9
|
-28
|
Колектор Групп
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
X
|
Петра-Резерв
|
5,1
|
0,1
|
5,2
|
9,5
|
-45
|
Строй-ресурс-7
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
7,1
|
-34
|
СПК
|
0,0
|
4,1
|
4,1
|
8,8
|
-53
|
Леон КР
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,3
|
1396
|
Исток
|
2,7
|
0,8
|
3,5
|
0,5
|
652
|
Трейд-НК
|
1,6
|
1,0
|
2,6
|
0,6
|
299
|
Вентус Ресурс
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
3,2
|
-39
|
Норд Энерджи
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
X
|
Другие
|
10,2
|
11,4
|
21,6
|
222,0
|
-90
|
Всего
|
62,3
|
24,2
|
86,5
|
291,9
|
-70
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые хотелки Путина. Какие требования выдвигает Кремль устами "Оппоблока"
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в 2017г сохранится на уровне 82% ВВП - Нацбанк
|Минэкономразвития оценивает рост ВВП Украины в 2016г в 2%
Сводный индекс производства в минувшем году вырос на 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году. В отличие от предыдущих лет источниками роста преимущественно выступали внутренние факторы - инвестиционный и потребительский спрос, тогда как ситуация на внешних рынках улучшилась лишь в конце года.
|Минфин оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017
|Генпрокуратура задержала директора департамента платежных систем НБУ при получении взятки
Руководитель департамента платежных систем НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одного из ООО взятки в размере 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис".
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинский бизнес стал больше жаловаться на органы местного самоуправления - бизнес-омбудсмен
Украинский бизнес в четвертом квартале 2016 года стал больше жаловаться на действия органов местного самоуправления: количество таких жалоб возросло на 41% по сравнению с предыдущим кварталом - до 24 жалоб, сообщил бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета.
|Стоимость золота перешла к росту 3 февраля на фоне удешевления доллара
|Украина потеряла от запрета транзита через Россию в Казахстан и Кыргызстан $400 млн в 2016
|Brent подскочила до $57,15 за баррель на новости о новых санкциях США против Ирана
|Рейтинг "смесевиков" 2016: Поставки октаноповышающих компонентов упали в 3,5 раза
Треть всех поставок приходится на компании группы БРСМ, которая импортировала около 20 тыс. т фракции изопентановой и нормального пентана, 2,3 тыс. т октаноповышающих присадок. Еще около 7 тыс. т ДЭПБК оператор получил в начале года по внутреннему рынку.
|Председатель Совета НБУ Данилишин не видит оснований для роста безработицы в связи с повышением минимальной зарплаты
Это интересно
|Tesla запустила крупнейшее в мире резервное хранилище энергии, использующее только литий-ионные аккумуляторные батареи
|Google решила отнять у россиянина домен ɢoogle.com
|Новая "пятерка" BMW стала универсалом
В базовое оснащение универсала входит задняя пневмодвеска с автоматической регулировкой высоты. При этом для модели доступны также адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и спортивная M-подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США