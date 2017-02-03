В период со 2 по 3 февраля стоимость автогаза менялась разнонаправлено. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Операторы столичных АГЗП («Барс 2000), «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) снова подняли цену до 10,30 грн/л. Также газ подорожал на АЗС столичной сети KLO, а так же на заправках сети Ultra.

В свою очередь крупные операторы - WOG, ОККО, SOCAR - снизили цену автогаза в столице на 10-44 коп./л. По этой причине ценовой разрыв между мейджорами и столичными АГЗП сократился до 0,85-1,29 грн/л.

Напомним, что 31 января УГД на дополнительном аукционе реализовало все 4800 т сжиженного газа. Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ и СПБТ Яблуновского ГПЗ составила 16 000-16 500 грн/т. Тимофеевский газ торговался на уровне 16 350 грн/т. Таким образом, цены выросли на 300-600 грн/т по сравнению с торгами 19 января. Оператора рынка отметили готовность повышать оптовые цены.

Стоимость автогаза на АГЗС Украины в период 3/2 февраля 2017 г., грн/л: