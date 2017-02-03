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Топливно-энергетический комплекс
3 февраля цены на топлива выросли в ряде крупных региональных сетей АЗС
13:33 03.02.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Подорожание прошло в региональных сетях. Среди них: Запорожский ZOG, одесский «Катрал», полтаво-харьковская «Татнефть», а также «БРСМ-Нафта».
Эти изменения не привели к росту средних розничных цен.
Напомним, что 31 января цены на 50 коп./л выросли в крупнейших сетях ОККО и WOG. Ранее консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др., повысила стоимость всех топлив также на 50 коп./л.
Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты начали снижаться после роста в первой половине января. Основными его причинами стало незначительное укрепление курса гривны, давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов, а также существенный профицит ресурса на рынке.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 3/2 февраля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
23,45
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
23,19
|
0,00
|
24,14
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,09
|
0,00
|
Mango
|
23,41
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Marshal
|
22,64
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
Х
|
Х
|
21,20
|
0,00
|
Shell
|
25,28
|
0,00
|
26,26
|
0,00
|
28,26
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
23,76
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,39
|
0,10
|
23,89
|
0,10
|
24,19
|
0,10
|
21,79
|
0,10
|
Авиас
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
24,50
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,82
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
24,39
|
0,02
|
21,29
|
0,22
|
Катрал
|
22,99
|
0,00
|
24,77
|
0,10
|
24,79
|
0,10
|
21,17
|
0,00
|
Надежда
|
22,99
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Параллель
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,90
|
0,15
|
23,40
|
0,15
|
24,45
|
0,15
|
21,25
|
0,08
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,40
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
23,25
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
Фактор
|
22,45
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,50
|
0,20
|
Средняя
|
23,73
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
22,07
|
0,00
|
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