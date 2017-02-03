Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Подорожание прошло в региональных сетях. Среди них: Запорожский ZOG, одесский «Катрал», полтаво-харьковская «Татнефть», а также «БРСМ-Нафта».

Эти изменения не привели к росту средних розничных цен.

Напомним, что 31 января цены на 50 коп./л выросли в крупнейших сетях ОККО и WOG. Ранее консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др., повысила стоимость всех топлив также на 50 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты начали снижаться после роста в первой половине января. Основными его причинами стало незначительное укрепление курса гривны, давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов, а также существенный профицит ресурса на рынке.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 3/2 февраля 2017 г., грн/л: