Нефть продолжает расти в четверг, хотя и меньшими темпами, чем в начале сессии, на данных о сокращении добычи в США и России.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:13 EET поднялась на $0,14 (0,25%) - до $56,94 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,05 (0,09%) - до $53,93 за баррель.

Как сообщалось, добыча нефти в США по итогам прошлой недели сократилась на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с. Между тем запасы нефти в стране выросли по итогам недели на 6,47 млн баррелей, в два раза больше прогнозов, и составили максимальные с августа 494,8 млн баррелей.

Эксперты прогнозируют, что в 2017 году экспорт нефти из США может вырасти до 800 тыс. б/с с 527 тыс. б/с в январе-ноябре 2016 года.

Кроме того, накануне стало известно о том, что в России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с.

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, страны ОПЕК снизили добычу в январе на 840 тыс. баррелей в сутки. Сокращение производства топлива в 10 странах картеля, участвующих в соглашении о снижении добычи, компенсируется наращиванием поставок нефти из Ирана, Ливии и Нигерии, которые освобождены от таких обязательств.

"Отчет о запасах в США оказал лишь временное негативное влияние на нефтяной рынок, - сказал аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен. - А тот факт, что нефтедобывающие государства, по-видимому, соблюдают договоренности о снижении добычи, добавляет инвесторам оптимизма".