Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

В результате очередного подорожания, средняя стоимость бензинов и ДТ в рознице по состоянию на 1 февраля, достигла следующих отметок: А-92 - 23,51 грн/л, А-95 - 24,28 грн/л, А-95 Премиум - 25,45 грн/л, ДТ - 21,87 грн/л и ДТ Премиум - 24,10 грн/л.

Отметим, рост цен продолжился, как в сетях всеукраинского покрытия, так и региональных.

Напомним, что в течение 30-31 января в сетях АЗС ОККО и WOG, а также в сетях региональных операторов, топливная линейка подорожала на 50 коп./л.

Как ранее сообщалось, за выходные 28-29 февраля на АЗС, которые входят в пул ГК «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др.) стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 50 коп./л.