В течение 31 января - 1 февраля розничная стоимость сжиженного газа показывала разнонаправленную динамику - от роста на 30 коп./л, до падения на 20-95 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, в сетях отдельно стоящих АГЗС в г. Киев стоимость сжиженного газа выросла на 30 коп./л, до 10,10 грн/л. Рост произошел на фоне увеличения цены СУГ на аукционе «Укргаздобычи» 31 января. Кроме того, LPG подорожал на 30 коп./л на столичных АЗС «БРСМ-Нафта».

В свою очередь сетях Shell, Маркет и «Татнефть-АЗС-Украина» сжиженный газ подешевел на 20-95 коп./л. до 11,59-10,20 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 1 февраля средняя стоимость LPG на АЗС установилась на отметке 11,63 грн/л.