Финансовые новости
- |
- 02.02.17
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Ценовая война в Киеве закончилась: сжиженный газ подорожал до 10,10 грн/л
12:08 01.02.2017 |
В течение 31 января - 1 февраля розничная стоимость сжиженного газа показывала разнонаправленную динамику - от роста на 30 коп./л, до падения на 20-95 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, в сетях отдельно стоящих АГЗС в г. Киев стоимость сжиженного газа выросла на 30 коп./л, до 10,10 грн/л. Рост произошел на фоне увеличения цены СУГ на аукционе «Укргаздобычи» 31 января. Кроме того, LPG подорожал на 30 коп./л на столичных АЗС «БРСМ-Нафта».
В свою очередь сетях Shell, Маркет и «Татнефть-АЗС-Украина» сжиженный газ подешевел на 20-95 коп./л. до 11,59-10,20 грн/л.
Таким образом, по состоянию на 1 февраля средняя стоимость LPG на АЗС установилась на отметке 11,63 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия вернула пункты пропуска на границе с Белоруссией
|Стороны конфликта на Донбассе договорились обменяться списками пленных, идет их верификация - Сайдик
|МВФ требует повышения до 25 лет минимального страхового стажа для получения пенсии - Рева
|Чего добивается Путин в Авдеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок легковых авто в Украине в январе вырос на 54%
|Госбюджет-2017 в январе в отсутствие возмещения НДС был перевыполнен на 38,7% - Госказначейство
|Золото дешевеет 1 января на удорожании доллара перед оглашением итогов заседания ФРС
|Brent держится выше $56, несмотря на самый сильный рост запасов в США с октября
Нефть немного замедлила подъем в ходе торгов в среду после публикации данных министерства энергетики США о росте товарных запасов нефти на прошлой неделе, который оказался самым значительным с октября, - 6,47 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6 млн баррелей.
|Рева заявляет о росте отчислений в Пенсионный фонд
|МВФ требует повышения до 25 лет минимального страхового стажа для получения пенсии - Рева
Это интересно
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции
|Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей