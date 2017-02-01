Железнодорожные партии дизтоплива третий день торгуются на одном уровне - 23 060 грн/т в то время как автомобильные партии продолжают дешеветь. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Так, средняя цена ДТ российского производства на ст. Новоград-Волынский составила 22 950 грн/т (около 19,40 грн/л) и была сформирована компаниями «Е.Коннект», «Восток», «Темиртранс-Захид», ОККО, WOG, ЗНП-М и «Альянс Энерго Трейд». В тоже время, оператор автомобильных поставок трубопроводного ресурса «Анвитрейд» предлагала ДТ по 19,10 грн/л.

Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли «Альянс Ойл Украина», ОККО, SOCAR и WOG по 23 000-23 200 грн/т (в среднем около 19,50 грн/л) на ст. Коростень. Там же операторы автомобильных поставок компании «Укрпалетсистем» и «Фактор» предлагали ресурс по 19,35-19,40 грн/л.

Аналогичные разрывы в цене наблюдаются на юге Украины. «Альянс Энерго Трейд» торгует греческим и российским ДТ в портах Николаев и «Южный» по 23 000 грн/т (примерно 19,45 грн/л). В то же время компания «Оранж Ойл», поставившая то же греческое ДТ в один из малых портов, предлагает этот продукт в мелком опте по 19,30 грн/л. Также, по сообщению операторов, на рынке региона присутствует дизтопливо по 18,80 грн/л у компании, ожидающей скорый приход большой партии (около 30 тыс. т) с моря. WOG выставляет свой греческий ДТ еще дороже, по 24 100 грн/т (около 20,35 грн/л).

Операторы крупнооптового рынка также отмечают, что ценовое противостояние с торговцами с нефтебаз привело к существенному сокращению в январе 2016 г. поставок арктических марок ДТ. По данным «Консалтинговой группы А-95» за 22 дня января в Украину поступило всего 5 тыс. т ДТ класса 2 (арктическое).

«Белорусская «арктика» идет с премией $67/т против $25/т на обычный зимний ресурс. Выходит на 1 150 грн/т дороже. Литовского продукта почти нет, и премии на него выше - $70-100/т. Розничные сети хранят небольшой запас этого ресурса для возможных холодов, но спроса на него в Украине практически нет», - сообщил один из поставщиков арктических марок. Расчеты показывают, что в нынешних условиях импортная «арктика» будет стоить не менее 25000 грн/т. Между тем «арктическая» марка ДТ стабильно представлена в ассортименте «Укртатнафты» по цене 23 900 грн/т.

Как сообщалось ранее, низкие цены на мелкооптовые партии обусловлены наличием больших остатков нефтепродуктов, поставленных в декабре по старым ставкам акциза. При этом операторы крупного опта со второй декады января полностью перешли на реализацию ДТ, растаможенного по увеличенной с 1 января с.г. ставке.