Финансовые новости
- |
- 01.02.17
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Автомобильные партии ДТ стали дешевле железнодорожных
21:18 31.01.2017 |
Железнодорожные партии дизтоплива третий день торгуются на одном уровне - 23 060 грн/т в то время как автомобильные партии продолжают дешеветь. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Так, средняя цена ДТ российского производства на ст. Новоград-Волынский составила 22 950 грн/т (около 19,40 грн/л) и была сформирована компаниями «Е.Коннект», «Восток», «Темиртранс-Захид», ОККО, WOG, ЗНП-М и «Альянс Энерго Трейд». В тоже время, оператор автомобильных поставок трубопроводного ресурса «Анвитрейд» предлагала ДТ по 19,10 грн/л.
Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли «Альянс Ойл Украина», ОККО, SOCAR и WOG по 23 000-23 200 грн/т (в среднем около 19,50 грн/л) на ст. Коростень. Там же операторы автомобильных поставок компании «Укрпалетсистем» и «Фактор» предлагали ресурс по 19,35-19,40 грн/л.
Аналогичные разрывы в цене наблюдаются на юге Украины. «Альянс Энерго Трейд» торгует греческим и российским ДТ в портах Николаев и «Южный» по 23 000 грн/т (примерно 19,45 грн/л). В то же время компания «Оранж Ойл», поставившая то же греческое ДТ в один из малых портов, предлагает этот продукт в мелком опте по 19,30 грн/л. Также, по сообщению операторов, на рынке региона присутствует дизтопливо по 18,80 грн/л у компании, ожидающей скорый приход большой партии (около 30 тыс. т) с моря. WOG выставляет свой греческий ДТ еще дороже, по 24 100 грн/т (около 20,35 грн/л).
Операторы крупнооптового рынка также отмечают, что ценовое противостояние с торговцами с нефтебаз привело к существенному сокращению в январе 2016 г. поставок арктических марок ДТ. По данным «Консалтинговой группы А-95» за 22 дня января в Украину поступило всего 5 тыс. т ДТ класса 2 (арктическое).
«Белорусская «арктика» идет с премией $67/т против $25/т на обычный зимний ресурс. Выходит на 1 150 грн/т дороже. Литовского продукта почти нет, и премии на него выше - $70-100/т. Розничные сети хранят небольшой запас этого ресурса для возможных холодов, но спроса на него в Украине практически нет», - сообщил один из поставщиков арктических марок. Расчеты показывают, что в нынешних условиях импортная «арктика» будет стоить не менее 25000 грн/т. Между тем «арктическая» марка ДТ стабильно представлена в ассортименте «Укртатнафты» по цене 23 900 грн/т.
Как сообщалось ранее, низкие цены на мелкооптовые партии обусловлены наличием больших остатков нефтепродуктов, поставленных в декабре по старым ставкам акциза. При этом операторы крупного опта со второй декады января полностью перешли на реализацию ДТ, растаможенного по увеличенной с 1 января с.г. ставке.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
|Авдеевская мозоль. Путина взбесило, что Порошенко ездил в Берлин без него
|Кто из политиков забыл об Авдеевке
|Директор Авдеевского коксохима: если завод остановится при такой низкой температуре, то перестанет существовать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры ожидают оживление корпоративного кредитования впервые с конца 2015
|"Газпром" уменьшил поставки газа в Европу по "Северному потоку"
|В январе транзит газа увеличился на 39% до 8,9 млрд куб. м
В январе 2017 года транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром", по оперативным данным оператора ГТС компании "Укртрансгаз", увеличился на 39%, или на 2 500,2 млн куб. м до 8 906,5 млн куб. м, по сравнению с январем 2016 года.
|В январе Украина увеличила импорт газа в 1,6 раза до 1,5 млрд куб. м
В январе Украина, по оперативным данным оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", увеличила импорт природного газа в 1,6 раза (на 59,4%), или на 541,95 млн куб. м, до 1 454,5 млн куб. м, по сравнению с объемом импорта в январе 2016 (тогда Украина импортировала 912,5 млн куб. м).
|НБУ необходимо переходить к более мягким монетарным способам поддержки экономики - Данилишин
"Правильная денежно-кредитная политика является третьей составляющей экономического роста. Считаю, что нужно постепенно отходить от жесткой денежно-кредитной политики в сторону более мягких монетарных способов обеспечения развития национальной экономики", - написал в Фейсбуке Б.Данилишин.
|Золото дешевеет 1 февраля на фоне роста курса доллара к мировым валютам
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
Это интересно
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S