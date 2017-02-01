Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на 1-23 коп./л в сетях: AMIC, KLO, Mango, WOG, ОККО, «Татнефть», Shell, «Маркет», SUN OIL и др.

Операторы столичных моноблоков («Барс 2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) оставили цену на вчерашнем уровне - 9,80 грн/л.

Как сообщал OilNews, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» в период с 27 по 30 января опустила цены на 10-30 коп./л, - до 11,75-12,40 грн/л в зависимости от региона.

Последний раз цена ниже 10 грн/л на столичных АГЗП держалась в период с 24 ноября 2015 г. по 19 августа 2016 г.

Снижение стоимости газа в рознице продолжается практически ежедневно с 5 декабря 2016 г. Напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 31/30 января 2016 г., грн/л: