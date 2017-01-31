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Топливно-энергетический комплекс
ОККО и WOG повысили цены на топливо 31 января
12:28 31.01.2017 |
В период с 30 по 31 января сети АСЗ ОККО и WOG повысили розничные цены на все виды топлива. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях ОККО и WOG выросла на 50 коп./л, - до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо). Также стоимость бензинов на 50 коп./л выросла в сети «Азовнефтепродукт плюс». На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях «Фактор», «Катрал» и «Татнефть».
Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так, бензины А-92 (23,65 грн/л) и А-95 (24,40 грн/л) выросли на 12 коп./л. На 13 коп./л подорожали премиальные марки «пятого» (25,40 грн/л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп./л., до 21,01
Как сообщал OilNews, в период с 27 по 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др., повысила стоимость всех топлив на 50 коп./л.
С декабря 2016 г. мейджоры повысили стоимость топлива уже на 2 грн/л. При этом рост в сетях «Правата» за этот период составил 0,50 грн/л.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен, и при этом повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 31/30 января 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,95
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
22,23
|
0,00
|
ANP
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
KLO
|
22,99
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,31
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
Фактор
|
22,45
|
+0,35
|
23,15
|
+0,15
|
X
|
X
|
20,30
|
+0,10
|
Shell
|
25,19
|
0,00
|
26,16
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
23,38
|
0,00
|
SOCAR
|
25,47
|
0,00
|
26,47
|
0,00
|
27,47
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
23,76
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
+0,50
|
26,99
|
+0,50
|
27,99
|
+0,50
|
23,99
|
+0,50
|
Азовнефтепродукт плюс
|
24,00
|
+0,50
|
25,00
|
+0,50
|
25,50
|
+0,50
|
22,20
|
0,00
|
Автотранс
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,78
|
+0,20
|
БРСМ-Нафта
|
22,69
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
24,22
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Катрал
|
22,99
|
0,10
|
24,47
|
0,10
|
24,49
|
0,10
|
20,97
|
0,00
|
Маркет
|
23,84
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
X
|
X
|
21,40
|
0,00
|
Надежда
|
22,99
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
21,79
|
+0,20
|
ОККО
|
25,99
|
+0,50
|
26,99
|
+0,50
|
27,99
|
+0,50
|
23,99
|
+0,50
|
Параллель
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,75
|
+0,20
|
23,25
|
+0,20
|
24,30
|
+0,20
|
21,17
|
+0,02
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Средняя
|
23,65
|
0,12
|
24,40
|
0,12
|
25,40
|
0,13
|
21,01
|
0,12
|
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