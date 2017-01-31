Финансовые новости
- |
- 31.01.17
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Brent завершает zydfhm снижением более чем на 5%
08:06 31.01.2017 |
Мировые цены на нефть во вторник снижаются на фоне предположений инвесторов о том, что увеличение добычи "черного золота" в США может нивелировать усилия стран ОПЕК и других государств по сокращению его производства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.30 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 55,20 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% - до 52,40 доллара за баррель.
Ранее американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала отчет, согласно которому число буровых установок в США по итогам завершившейся 27 января рабочей недели выросло на 18 штук - до 712 единиц, в том числе нефтяных - на 15 штук, до 566 единиц.
Кроме того, минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 января, выросла на 17 тысяч баррелей в сутки - до 8,961 миллиона баррелей в сутки. "Цены на нефть остаются под давлением, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены увеличением буровой активности в США", - цитирует агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков из банка ANZ.
Подобные показатели усиливают мнение инвесторов о том, что рост объема производства в США компенсирует сокращение добычи в других нефтедобывающих государствах. На этом фоне стоимость нефти марки Brent может завершить месяц снижением более чем на 5% со своего январского пика в 58,27 доллара за баррель.
ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
|ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
|Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень
|Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОККО и WOG повысили цены на топливо 31 января
|Ярославский намерен участвовать в конкурсе по приватизации харьковского "Турбоатома"
|Минэкономразвития предлагает упростить систему регистрации плательщиков НДС и подтверждения группы налогообложения
|Для реформы транспортной инфраструктуры при Кабмине создан логистический комитет
|Золото дорожает 31 января на росте спроса на безопасные активы и удешевлении доллара
|Brent завершает zydfhm снижением более чем на 5%
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
Это интересно
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S
|В Facebook появилась возможность использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа
|Невидимые фильтры современной жизни лишают нас выбора
|Microsoft рассказала о режиме Game Mode в Windows 10, который уже можно опробовать