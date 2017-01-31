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Топливно-энергетический комплекс
27 по 30 января 2017 г. цены на топливо выросли в ряде крупных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте
12:51 30.01.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др. повысила стоимость всех топлив на 50 коп./л. Таким образом бензин А-95 в сети подорожал до 22,95-23,00 грн/л, ДТ - до 21,00 грн/л.
В то же время «Приват» сохраняет большую дельту с другими крупными игроками рынка (ОККО, WOG, SOCAR) на уровне 2,5-3,5 грн/л. Такой разрыв стал следствием цикла повышения цен на АЗС частных операторов в конце декабря 2016 г.-январе 2017 г. Суммарно «Мейджоры» повысили стоимость топлив уже на 1,50 грн/л.
30 января стоимость топлив также выросла в сетях SUN OIL, «БРСМ-Нафта», ZOG, «Укр-Петроль», «Катрал», «Надежда», «Татнефть», «Автотранс», «Кворум» и др.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так, бензины А-92 (23,53 грн/л) и А-95 (24,28 грн/л) выросли на 24 коп./л. На 21 коп./л подорожали премиальные марки «пятого» (25,27 грн/л) и ДТ (21,89 грн/л).
Как сообщал OilNews, оптов цены на нефтепродукты начали снижаться после скачка в первой половине января. Основными причинами стало некоторое укрепление курса гривны, давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов, а также существенный профицит ресурса на рынке.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен, и при этом повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/27 января 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,95
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
22,23
|
0,00
|
ANP
|
22,45
|
0,50
|
22,95
|
0,50
|
23,15
|
0,50
|
21,00
|
0,50
|
KLO
|
22,99
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
26,29
|
0,30
|
21,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,31
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
Marshal
|
22,42
|
0,00
|
22,96
|
0,00
|
X
|
X
|
20,79
|
0,00
|
Shell
|
25,19
|
0,00
|
26,16
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
23,38
|
0,00
|
SOCAR
|
25,47
|
0,00
|
26,47
|
0,00
|
27,47
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,50
|
22,78
|
0,50
|
23,76
|
0,50
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
ZOG
|
23,29
|
1,00
|
23,79
|
1,00
|
24,09
|
1,00
|
21,69
|
1,00
|
Автотранс
|
22,99
|
0,19
|
23,99
|
0,19
|
24,99
|
0,19
|
21,58
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,69
|
0,32
|
23,19
|
0,32
|
24,22
|
0,40
|
20,99
|
0,22
|
Катрал
|
22,89
|
0,10
|
24,37
|
0,10
|
24,39
|
0,10
|
20,97
|
0,00
|
Кворум
|
23,30
|
0,25
|
24,30
|
0,25
|
X
|
X
|
21,70
|
0,25
|
Надежда
|
22,99
|
0,20
|
23,98
|
0,20
|
24,49
|
0,20
|
21,59
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Параллель
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,55
|
0,40
|
23,05
|
0,30
|
24,10
|
0,35
|
21,15
|
0,08
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,50
|
23,00
|
0,50
|
23,20
|
0,50
|
21,00
|
0,48
|
Укр-Петроль
|
22,40
|
0,60
|
22,90
|
0,50
|
23,25
|
0,50
|
20,90
|
0,45
|
Средняя
|
23,53
|
0,24
|
24,28
|
0,24
|
25,27
|
0,21
|
21,89
|
0,21
|
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