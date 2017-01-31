Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др. повысила стоимость всех топлив на 50 коп./л. Таким образом бензин А-95 в сети подорожал до 22,95-23,00 грн/л, ДТ - до 21,00 грн/л.

В то же время «Приват» сохраняет большую дельту с другими крупными игроками рынка (ОККО, WOG, SOCAR) на уровне 2,5-3,5 грн/л. Такой разрыв стал следствием цикла повышения цен на АЗС частных операторов в конце декабря 2016 г.-январе 2017 г. Суммарно «Мейджоры» повысили стоимость топлив уже на 1,50 грн/л.

30 января стоимость топлив также выросла в сетях SUN OIL, «БРСМ-Нафта», ZOG, «Укр-Петроль», «Катрал», «Надежда», «Татнефть», «Автотранс», «Кворум» и др.

Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так, бензины А-92 (23,53 грн/л) и А-95 (24,28 грн/л) выросли на 24 коп./л. На 21 коп./л подорожали премиальные марки «пятого» (25,27 грн/л) и ДТ (21,89 грн/л).

Как сообщал OilNews, оптов цены на нефтепродукты начали снижаться после скачка в первой половине января. Основными причинами стало некоторое укрепление курса гривны, давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов, а также существенный профицит ресурса на рынке.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен, и при этом повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/27 января 2017 г., грн/л: