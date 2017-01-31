Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Отметим, что цены на СУГ уменьшились на 10-20 коп./л у национальных операторов WOG, OKKO, «БРСМ-Нафта» до 10,49-11,59 грн/л.

Кроме того, средняя стоимость LPG на 10 коп/л до 10,65 грн/л уменьшилась и на заправках, которые входят в пул компаний ГК «Приват» (ANP, «Авиас» и «Укрнафта»).

Отметим, что на моноблочных АГЗП в столице у большинства операторов («БАРС», «Авантаж», СТС и др.) цена на газ снизилась еще на 10 коп./л до 9,80 грн/л. Кроме того на заправках АМИК в Киеве газ подешевел на 10 коп./л до 10,99 грн/л. В свою очередь цены на LPG на 40 коп./л до 10,99 грн/л уменьшились у столичной сети KLO.

Также розничные цены на газ сократились и в регионах. Снижение произошло у полтавских «Авторанса» и «Надежды» 11,68-11,69 грн/л, ровенского «Оласа», а также харьковского «Маршала»

Таким образом, по состоянию на 30 января средняя стоимость сжиженного газа в ритейле уменьшилась на до 11,68 грн/л.