Финансовые новости
- |
- 31.01.17
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В период выходных с 28 по 29 января стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 10-40 коп./л.
11:36 30.01.2017 |
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Отметим, что цены на СУГ уменьшились на 10-20 коп./л у национальных операторов WOG, OKKO, «БРСМ-Нафта» до 10,49-11,59 грн/л.
Кроме того, средняя стоимость LPG на 10 коп/л до 10,65 грн/л уменьшилась и на заправках, которые входят в пул компаний ГК «Приват» (ANP, «Авиас» и «Укрнафта»).
Отметим, что на моноблочных АГЗП в столице у большинства операторов («БАРС», «Авантаж», СТС и др.) цена на газ снизилась еще на 10 коп./л до 9,80 грн/л. Кроме того на заправках АМИК в Киеве газ подешевел на 10 коп./л до 10,99 грн/л. В свою очередь цены на LPG на 40 коп./л до 10,99 грн/л уменьшились у столичной сети KLO.
Также розничные цены на газ сократились и в регионах. Снижение произошло у полтавских «Авторанса» и «Надежды» 11,68-11,69 грн/л, ровенского «Оласа», а также харьковского «Маршала»
Таким образом, по состоянию на 30 января средняя стоимость сжиженного газа в ритейле уменьшилась на до 11,68 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
|ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
|Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень
|Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОККО и WOG повысили цены на топливо 31 января
|Ярославский намерен участвовать в конкурсе по приватизации харьковского "Турбоатома"
|Минэкономразвития предлагает упростить систему регистрации плательщиков НДС и подтверждения группы налогообложения
|Для реформы транспортной инфраструктуры при Кабмине создан логистический комитет
|Золото дорожает 31 января на росте спроса на безопасные активы и удешевлении доллара
|Brent завершает zydfhm снижением более чем на 5%
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
Это интересно
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S
|В Facebook появилась возможность использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа
|Невидимые фильтры современной жизни лишают нас выбора
|Microsoft рассказала о режиме Game Mode в Windows 10, который уже можно опробовать