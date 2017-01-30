Цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.42 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,57% - до 55,38 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,47% - до 52,92 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, или на 2,5%, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15 единиц, или на 2,72%, до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на три единицы, или на 2,11%, и составило 145 штук.

"Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным", - цитирует агентство Рейтер неназванных аналитиков банка ANZ. В то же время они отмечают, что уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит ее увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Министр энергетики РФ Александр Новак оценил совокупное сокращение добычи в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.