В пятницу, 27 января, на рынок с предложением железнодорожных партий бензинов и ДТ вышло 12 компаний с 33 различными предложениями ресурса на 8 разных базисах. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С предложением дизтоплива российского производства на ст. Новоград-Волынский вышли 6 компаний: «Е.Коннект», «Восток», «Темиртранс-Захид», ОККО, WOG и «Альянс Энерго Трейд». Их ресурс подешевел с четверга в среднем на 100 грн/т, до 22 800-23 000 грн/т.

Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК, ОККО, «НК Вест Ойл», «Альянс Ойл Украина», SOCAR и WOG в Житомирской, Киевской, Черниговской и Ровенской областях по 22 800-23 000 грн/т. WOG и «Альянс Энерго Трейд» предлагали греческое зимнее ДТ в порту «Южный» и в порту Николаева соответственно. При этом цена у WOG на 1 100 грн/т выше - 24 100 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» также поставил морем российский ресурс в «Южный» и выставляет его по 23 000 грн/т. SOCAR торгует польским дизтопливом на ст. Мостиска-2 (Львовская обл.) по 23 200 грн/т. «Газтрон-Украина» стоит «в рынке» с Шебелинским ДТ - 23 000 грн/т. Ресурс кременчугского НПЗ, наоборот, дорогой - 23 900 грн/т. Его цена не меняется с 16 января.

Стоимость импортного А-95 в крупном опте колеблется в узком диапазоне - 29 200-29 400. При этом на рынок с белорусской «пятеркой» вышли ОККО, «НК Вест Ойл» и ЗНГК. Цены от «Укртатнафты» были существенно ниже импорта - 28 600 грн/т.

Средняя стоимость А-92 за счет увеличения предложения импортных продуктов незначительно выросла и составляет 27 700 грн/т. Белорусский ресурс выставляли: «Е.Коннект», «Альянс Энерго Трейд», «НК Вест Ойл» и ОККО по 28 100-28 200 грн/т. Цена аналогично бензина «Укртатнафты» составила 27 500 грн/т. Шебелинский А-92 Евро-5 у «Газтрона» существенно дешевле - 26 200 грн/т.

Как отмечают участники рынка, существенное расширение предложения связано с выгрузкой большого объема топлив белорусскими заводами в адрес украинских.

А также поступлением ресурса с альтернативных направлений, в частности, с моря. Основным же драйвером постепенного снижения цен операторы называют укрепляющийся курс гривны, а также давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых трейдеров.