В период с 26 по 27 января 2017 г. цены на ДТ выросли в ряде крупных региональных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость дизтоплива выросла на 30-50 коп./л, - до 21,49-21,99 - на всех АЗС сети AMIC. «БРСМ-Нафта» повысила стоимость ДТ на 10 коп./л в Черкасской области, николаевский «Кворум» увеличил розничные цены на ДТ до 21,45 грн/л (+15 коп./л).

В свою очередь государственная «Укргаздобыча» на 51 коп./л снизила цену всех топлив на своих 18 харьковских АЗС.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты начали снижаться после скачка в первой половине января. Основными причинами стало незначительное укрепление курса гривны и давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 января 2017 г., грн/л: