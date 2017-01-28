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Топливно-энергетический комплекс
27 января в ряде крупных региональных сетей АЗС выросли цены на ДТ
14:43 27.01.2017 |
В период с 26 по 27 января 2017 г. цены на ДТ выросли в ряде крупных региональных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость дизтоплива выросла на 30-50 коп./л, - до 21,49-21,99 - на всех АЗС сети AMIC. «БРСМ-Нафта» повысила стоимость ДТ на 10 коп./л в Черкасской области, николаевский «Кворум» увеличил розничные цены на ДТ до 21,45 грн/л (+15 коп./л).
В свою очередь государственная «Укргаздобыча» на 51 коп./л снизила цену всех топлив на своих 18 харьковских АЗС.
Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты начали снижаться после скачка в первой половине января. Основными причинами стало незначительное укрепление курса гривны и давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 января 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,95
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
22,23
|
0,34
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
KLO
|
22,99
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,31
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
Marshal
|
22,42
|
0,00
|
22,96
|
0,00
|
20,79
|
0,00
|
Shell
|
25,19
|
0,00
|
26,16
|
0,00
|
23,38
|
0,00
|
SOCAR
|
25,47
|
0,00
|
26,47
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,80
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
21,58
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,37
|
0,00
|
22,87
|
0,00
|
20,77
|
0,02
|
Кворум
|
23,05
|
0,00
|
24,05
|
0,00
|
21,45
|
0,15
|
Маркет
|
23,84
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Надежда
|
22,79
|
0,00
|
23,78
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Параллель
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,15
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
21,07
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
21,49
|
-0,51
|
22,49
|
-0,51
|
20,49
|
-0,51
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
20,52
|
0,00
|
Средняя
|
23,28
|
0,00
|
24,03
|
0,00
|
21,68
|
0,02
|
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