По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 января 2017 отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты и продолжающееся снижение стоимости СПБТ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23,05 грн/л бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 23,83 грн/л.Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 21,98 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 января 2017 г.. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,33% (4 коп./л) до 11,59 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48,6%.

«Потенциал рынка для повышения цен исчерпан», - говорит директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Изменить хрупкое равновесие на рынке в ближайшее время сможет разве что рост курса доллара, пояснил эксперт. По его словам, продавцы жалуются, что их маржа уже снизилась до минимальных показателей, поэтому держать цены себе в убыток они в любом случае не смогут.

Средние цены СПБТ в рознице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 26 января 2017 составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки,% неделя,% Бензин А-92 евро 23,05 20,00 0,01 0,22 Бензин А-95 евро 23,83 21,00 0,01 0,23 Дизельное топливо Евро 21,98 19,50 0,01 0,35 Сжиженный газ 11,59 9,90 -0,33 -2,36

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 26.01.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,17 0,0 24,60 0,0 22,04 0,0 11,63 -3,0 ANP 21,95 0,0 22,45 0,0 20,50 0,0 11,73 -0,9 SHELL 25,11 2,7 26,14 3,0 23,30 0,5 11,91 -0,6 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 11,74 -0,5 Кло 22,99 0,0 23,94 0,0 21,99 20,0 11,39 -10,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,41 0,0 12,15 -1,0 ТНК 23,32 0,0 24,29 0,0 21,52 0,0 12,25 -2,6 Укрнафта 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 11,84 -4,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.