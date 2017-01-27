Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, увеличиваясь более чем на 2% на оптимизме инвесторов по соглашению ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, которое может решить вопрос с глобальным переизбытком сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.35 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,29% - до 56,34 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,10% - до 53,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти продолжает расти на сообщениях о сокращении добычи нефтедобывающих стран, задействованных в венском соглашении. ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

"Уверенность, что соглашение ОПЕК приведет к быстрому сокращению производства или в конечном итоге создаст баланс на нефтяном рынке, усилилась", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Citi Futures Тима Эванса (Tim Evans).

На этом фоне цены на нефть игнорируют данные Минэнерго США о росте запасов в стране за неделю, завершившуюся 20 января. Так, по данным ведомства, запасы нефти в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 488,3 миллиона баррелей. Данные практически полностью совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших роста запасов на 2,815 миллиона баррелей, до 488,315 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за эту неделю, по данным министерства, выросла на 0,19%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,961 миллиона баррелей в сутки.