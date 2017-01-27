В период с 25 по 26 января стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на 3-10 коп./л в сетях: KLO, AMIC, SUN OIL, ZOG, и др.

Операторы столичных моноблоков («Барс-2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) снова снизили стоимость ресурса. «Барс-2000» опустился до 9,95 грн/л. «Авантаж», традиционно следовавший за «Барсом» в этот раз снизил цены с опережением, - до 9,90 грн/л.

Отметим, что последний раз цена автогаза на столичных АГЗП держалась ниже 10 грн/л 19 августа 2016 г.

Как сообщал OilNews, на аукционах, состоявшихся 19 января, ПАО «Укргаздобыча» реализовало 11 180 т по 15 300-15 800 грн/т., а ПАО «Укрнафта» продало весь СУГ по 15 300-16 100 грн/т.

Снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/25 января 2016 г., грн/л: