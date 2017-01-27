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Нефть дорожает на снижении доллара, несмотря на рост запасов "черного золота"
07:29 26.01.2017 |
Мировые цены на нефть растут на удешевлении доллара к мировым валютам, несмотря на данные статистики об увеличении запасов "черного золота", опубликованные в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.45 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,85% - до 55,55 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,85% - до 53,20 доллара за баррель.
Удешевление доллара к мировым валютам связано с опасениями инвесторов по поводу политики протекционизма и ограничения миграции президента США Дональда Трампа. В среду Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 99,88 пункта.
По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 488,3 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли на 2,815 миллиона баррелей, или на 0,58%, до 488,315 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 0,19%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,961 миллиона баррелей в сутки. Растущие запасы и добыча в США противодействуют усилиям ОПЕК и других производителей, включая Россию, сократить поставки на 1,8 миллиона баррелей в день в течение первой половины 2017 года, отмечает агентство Рейтер.
В Вене 22 января на министерском уровне состоялось первое заседание комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не входящих в картель. Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания комитета заявил, что добыча нефти в рамках венского соглашения сокращена как минимум на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Позднее он оценил сокращение добычи нефти в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей.
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