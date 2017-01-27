Цены бензинов не изменились, сообщает Терминал. Стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,05 грн/л, бензина А-95 евро - 23,83 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 21,98 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 января 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,33% (4 коп./л) до 11,63 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48,8%.

Средние цены СПБТ в рознице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 25 января 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки,% неделя,% Бензин А-92 евро 23,05 20,00 0,00 0,56 Бензин А-95 евро 23,83 21,00 0,00 0,59 Дизельное топливо Евро 21,98 19,50 0,01 0,87 Сжиженный газ 11,63 9,99 -0,33 -2,29

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 25.01.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,17 0,0 24,60 0,0 22,04 0,0 11,66 -4,0 ANP 21,95 0,0 22,45 0,0 20,50 0,0 11,74 -1,8 SHELL 25,08 0,0 26,11 0,0 23,30 0,0 11,92 0,0 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 11,75 -0,2 Кло 22,99 0,0 23,94 0,0 21,79 0,0 11,49 -30,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,41 0,0 12,16 -6,7 ТНК 23,32 0,0 24,29 0,0 21,52 0,0 12,28 0,0 Укрнафта 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 11,88 -1,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.