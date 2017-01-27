Финансовые новости
- |
- 27.01.17
- |
- 03:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
25 января отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты
21:00 25.01.2017 |
Цены бензинов не изменились, сообщает Терминал. Стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,05 грн/л, бензина А-95 евро - 23,83 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 21,98 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 января 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,33% (4 коп./л) до 11,63 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48,8%.
Средние цены СПБТ в рознице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 25 января 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки,%
|неделя,%
|Бензин А-92 евро
|23,05
|20,00
|0,00
|0,56
|Бензин А-95 евро
|23,83
|21,00
|0,00
|0,59
|Дизельное топливо Евро
|21,98
|19,50
|0,01
|0,87
|Сжиженный газ
|11,63
|9,99
|-0,33
|-2,29
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 25.01.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,17
|0,0
|24,60
|0,0
|22,04
|0,0
|11,66
|-4,0
|ANP
|21,95
|0,0
|22,45
|0,0
|20,50
|0,0
|11,74
|-1,8
|SHELL
|25,08
|0,0
|26,11
|0,0
|23,30
|0,0
|11,92
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,00
|0,0
|22,50
|0,0
|20,50
|0,0
|11,75
|-0,2
|Кло
|22,99
|0,0
|23,94
|0,0
|21,79
|0,0
|11,49
|-30,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,41
|0,0
|12,16
|-6,7
|ТНК
|23,32
|0,0
|24,29
|0,0
|21,52
|0,0
|12,28
|0,0
|Укрнафта
|22,00
|0,0
|22,50
|0,0
|20,50
|0,0
|11,88
|-1,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около $3,5 млрд. По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
|НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1% и сохранил учетную ставку на уровне 14%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены бензинов "достигли потолка"
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|Нефть дорожает 26 января более чем на 2% на оптимизме по сделке ОПЕК
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, увеличиваясь более чем на 2% на оптимизме инвесторов по соглашению ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, которое может решить вопрос с глобальным переизбытком сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
|Золото дешевеет почти на 1% из-за роста спроса на рисковые активы
|В 2016 количество платежей через СЭП увеличилось на 10% до 19,5 трлн гривен
|МВФ определится с датой заседания по Украине после доработки меморандума о сотрудничестве
Международный валютный фонд (МВФ) определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF после доработки меморандума сотрудничества с Украиной, сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей (William Murray) в четверг.
Это интересно
|В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
|IoT-ботнеты на 60% увеличили мощность DDoS-атак
|Tesla намерена представить полностью автономный автомобиль в течение ближайших шести месяцев
|Google запустила тест мгновенных приложений для Android
|Ненавидите свой офис? Пустите в него природу
|В Париже появились первые беспилотные автобусы
|Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов