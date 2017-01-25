Цены на нефть продолжают снижаться на данных об увеличении товарных запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 EET опустилась на $0,47 (0,85%) - до $54,97 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на $0,3 (0,73 - до $52,7 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей.

