Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на 3-30 грн/л в сетях: KLO, AMIC, Marshal, Shell, «Род-Ник» и др.

Операторы столичных моноблоков («Барс-2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) снова снизили стоимость ресурса. «Барс» традиционно первым опустил цену до 10,05 грн/л. Другие сети торгуют как по 10,05 грн/л, так и по 10,15 грн/л.

Как сообщал OilNews, на аукционах, состоявшихся 19 января, ПАО «Укргаздобыча» реализовало 11 180 т СУГ по 15 300-15 800 грн/т., а ПАО «Укрнафта» продало весь свой СУГ по 15 300-16 100 грн/т.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В четвертом квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом, с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 25/24 января 2016 г., грн/л: