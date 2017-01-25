Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на 4-37 грн/л в сетях AMIC, Mango, Ultra, SUN OIL, «Род-Ник». Максимальное снижение - на 37 коп./л - зафиксировано в сети WOG. Другие мейджоры на него пока не откликнулись.

Операторы столичных моноблоков («Барс-2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) снова снизили стоимость топлива на 10-20 коп./л, - до 10,15 грн/л.

Как сообщал OilNews, на аукционах, состоявшихся 19 января, ПАО «Укргаздобыча» реализовало 11 180 т СУГ по 15 300-15 800 грн/т., а ПАО «Укрнафта» продало весь ресурс по 15 300-16 100 грн/т. При этом, компания из орбиты «Привата» выкупила 7 600 т СУГ по 15 300 грн/т.

Снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Замедление темпов снижения в последний период вызвано падением курса гривны и как следствие ростом оптовой стоимости топлив. Напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/23 января 2016 г., грн/л: