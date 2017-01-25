Цены на нефть растут во вторник, трейдеры продолжают оценивать масштабы глобального сокращения добычи сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 EET увеличилась на $0,38 (0,69%) - до $55,61 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,45 (0,85%) - до $53,20 за баррель.

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель в последние несколько месяцев. Участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК.

Накануне министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби сообщил, что страна уже сократила добычу нефти на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с) и намерена урезать ее еще на 30 тыс. б/с до конца текущего месяца.

Внимание трейдеров также направлено на действия нового президента США Дональда Трампа. Накануне он подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, а также предупредил представителей американского бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

Эксперты Commerzbank предупреждают, что протекционистские меры Д.Трампа могут в скором времени коснуться и нефтяного рынка, пишет газета The Wall Street Journal.

Снятие администрацией Д.Трампа ограничений на добычу сланцевой нефти в США может привести к избытку нефти на мировом рынке, несмотря на усилия других нефтедобывающих стран по сокращению производства, отмечают эксперты.

Добыча нефти в США, возможно, выросла после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США увеличилось на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

С середины прошлого года добыча нефти в США выросла более чем на 6%, хотя и остается на 7% ниже пикового уровня 2015 года.

Как отмечают аналитики SEB, "ОПЕК снижает добычу при цене в $50 за баррель, а компании США увеличивают производство сланцевой нефти при $60 за баррель".

По мнению экспертов TD Securities, трейдеры не будут поднимать нефтяные котировки до $60 за баррель без получения новых доказательств сокращения поставок. "Это может произойти и не в столь отдаленном будущем", - отмечается в сообщении компании.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на мировой рынок, является Китай. Хотя производство нефти там падает, экспорт нефтепродуктов находится на рекордном уровне, более чем вдвое увеличившись в 2016 году - до 15,4 млн тонн.