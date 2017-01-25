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Топливно-энергетический комплекс
Нефть дорожает на фоне сокращения добычи странами ОПЕК
07:53 24.01.2017 |
Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения добычи "черного золота" странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.08 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% - до 55,52 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,45% - до 52,99 доллара за баррель.
В Вене 22 января на министерском уровне состоялось первое заседание комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не входящих в картель. Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания комитета заявил, что добыча нефти в рамках венского соглашения сокращена как минимум на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Позднее он оценил сокращение добычи нефти в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей.
Кроме того стоимость "черного золота" поддержало сделанное в понедельник заявление министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби, что страна завершит запланированное сокращение добычи нефти на 210 тысяч баррелей в день к концу января. Он также добавил, что в настоящий момент Ирак уже уменьшил добычу на 180 тысяч баррелей в день.
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