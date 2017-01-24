Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Корректировки стоимости автогаза коснулись крупных сетей: AMIC, Marshal, Shell, «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Надежда», «Нефитек» и др. Здесь автогаз подешевел на 2-20 коп./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила стоимость газа на своих станциях на 18-21 коп./л, до 11,99 грн/л.

Операторы столичных моноблоков («Барс 2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) снова снизили стоимость топлива на 30-40 коп./л, до 10,25-10,35 грн/л.

Как сообщал OilNews, на аукционах, состоявшихся 19 января, ПАО «Укргаздобыча» реализовало11 180 т по 15 300-15 800 грн/т., а ПАО «Укрнафта» продало весь СУГ по 15 300-16 100 грн/т. При этом компания из орбиты «Привата» выкупила 7 600 т СУГ по 15 300 грн/т.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Замедление темпов снижения в последний период вызвано падением курса гривны и, как следствие, ростом оптовой стоимости топлив. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В четвертом квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 18/17 января 2016 г., грн/л: