В период с 20 по 23 января 2017 г. цены на все топлива выросли в ряде крупных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех топлив на 0,46 грн/л выросла в сети АЗС Shell. ДТ выросло в сети AMIC на 16 коп./л. Также все топлива подорожали в ряде крупных региональных сетей. Среди них: волынская Avetra, днепропетровский «Нефтек» и одесский «Катрал».

Вследствие этих изменений средние розничные цены по стране выросли на 2-3 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты активно растут. На прошлой неделе и в начале новой основным фактором роста стала девальвация курса гривны.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен, и при этом повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/20 января 2017 г., грн/л: