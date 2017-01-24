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Топливно-энергетический комплекс
За выходное бензин и ДТ на АЗС подорожали на 30-50 коп./л
12:32 23.01.2017 |
В период с 20 по 23 января 2017 г. цены на все топлива выросли в ряде крупных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость всех топлив на 0,46 грн/л выросла в сети АЗС Shell. ДТ выросло в сети AMIC на 16 коп./л. Также все топлива подорожали в ряде крупных региональных сетей. Среди них: волынская Avetra, днепропетровский «Нефтек» и одесский «Катрал».
Вследствие этих изменений средние розничные цены по стране выросли на 2-3 коп./л.
Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты активно растут. На прошлой неделе и в начале новой основным фактором роста стала девальвация курса гривны.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен, и при этом повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/20 января 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,95
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
21,89
|
+0,16
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
Avetra
|
23,20
|
+0,20
|
23,70
|
+0,20
|
X
|
X
|
21,20
|
0,00
|
KLO
|
22,99
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,31
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
Marshal
|
22,20
|
0,00
|
22,74
|
0,00
|
X
|
X
|
20,57
|
0,00
|
Shell
|
25,23
|
+0,46
|
26,18
|
+0,46
|
28,18
|
+0,46
|
23,46
|
+0,56
|
SOCAR
|
25,47
|
0,00
|
26,47
|
0,00
|
27,47
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
23,26
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
21,28
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
23,50
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,37
|
0,00
|
22,87
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
20,72
|
0,00
|
Катрал
|
22,79
|
0,00
|
24,27
|
+0,40
|
24,29
|
+0,40
|
20,97
|
0,00
|
Надежда
|
22,50
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,29
|
0,00
|
Нефтек
|
23,99
|
+0,50
|
24,99
|
+0,50
|
26,49
|
+0,50
|
21,99
|
+0,50
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Параллель
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,15
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
20,97
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,52
|
0,00
|
Средняя
|
23,27
|
+0,02
|
24,02
|
+0,02
|
25,06
|
+0,03
|
21,65
|
+0,03
|
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