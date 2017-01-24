Мировые цены на нефть показывают некоторую негативную динамику в первый день рабочей недели на опубликованных в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.51 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07% - до 55,45 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,15% - до 53,14 доллара за баррель.

По итогам завершившейся 20 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 35 штук, или на 5,3%, до 694 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 57 штук, или на 8,9%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 29 единиц, или на 5,55%, до 551 штуки. Число газодобывающих установок выросло на шесть единиц, или на 4,41%, и составило 142 штуки.

По данным аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, количество нефтяных буровых установок в США находится на максимальных отметках за год и два месяца.

"С учетом того, что количество нефтяных буровых установок будет оставаться на нынешних уровнях, мы оцениваем, что добыча нефти в США вырастет на 315 тысяч баррелей в день с четвертого квартала 2016 года по четвертый квартал 2017 года на сланцевых месторождениях Eagle FordF, Bakken и Niobrara", - приводит газета мнение неназванных аналитиков Goldman Sachs.

Сдержали удешевление нефти сделанные в воскресенье заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что он ожидает достижения в феврале 100%-ного выполнения всеми странами договоренностей о сокращении добычи нефти в феврале. Фалих также добавил, что в январе-феврале королевство планирует сохранить свою добычу нефти на уровне чуть менее 10 миллионов баррелей в сутки.