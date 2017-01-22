Потребление сжиженного газа (СУГ) в Украине в 2016 году составило 1,45 млн тонн, что на 30,1% (на 335,8 тыс. тонн) выше показателя за предыдущий год, сообщает "Консалтинговая группа А-95" (Киев).

"В 2016 году доля СУГ в общем балансе моторных топлив составила 15,1% по сравнению с 13% в 2015 году. При этом на автогаз пришлось более трети розничного рынка автомобильных топлив", - отмечают в компании.

По словам аналитика "А-95" Артема Куюна, рост рынка автогаза мог быть еще большим, однако резкие скачки цен летом и осенью оказали свой сдерживающий эффект на потребление этого топлива.

"За ‎‎2009-2016 гг. потребление сжиженного газа в Украине выросло вдвое. При этом по итогам 2016 года, продажи автогаза в литраже практически сравнялись с бензином. По этому показателю Украина значительно опережает рынки соседних стран", - отметил А. Куюн.

Согласно данным экспертов, в 2016 году импортные поставки СУГ в Украину выросли на 50% по сравнению с 2015 годом - до 1,06 млн тонн, их доля в объеме рынка составила 73% (в 2015-м - 63%). Поставки из Беларуси сохранились на уровне 2015 года, а их доля снизилась до 16%. Таким образом, практически весь прирост импорта пришелся на российских производителей.

Растущий спрос на сжиженный газ в 2016 году создал предпосылки для диверсификации поставок. Были организованы железнодорожные поставки из Польши, Литвы, Швеции, Венгрии, Хорватии и Румынии. Осенью 2016 года впервые в истории страны компания "Газтрон-Украина" провела морские поставки СУГ.

"Цены на сжиженный газ на международном рынке остаются сравнительно низкими, что в комплексе с невысокой налоговой нагрузкой создает предпосылки для дальнейшего роста объемов потребления в Украине", - резюмировал А. Куюн.

