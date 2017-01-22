Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:32 EET поднялась на $1,25 (2,31%) - до $55,41 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль, торги которым завершаются в пятницу, выросла в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,26 (2,45%) - до $52,63 за баррель. Более активно торгуемый мартовский контракт подорожал на $1,28 (2,46%) - до $53,4 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 4 цента, WTI - выросла на 26 центов.

Добыча нефти в России сократилась в январе ан 108 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря и января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ предварительных данных Минэнерго РФ.

Страны, участвующие в соглашении о снижении добычи, уменьшили производство нефти на 1,5 млн б/с к настоящему времени, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью каналу Al Arabiya.

Министр также отметил, что прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 500 тыс. б/с, является завышенным. По его мнению, рост составит 200-300 тыс. б/с, тогда как Минэнерго США ожидает увеличения на 100 тыс. б/с.

Тем временем вице-премьер Кувейта Анас аль-Салех заявил в интервью Bloomberg, что считает приемлемой цену на нефть в диапазоне $50-60 за баррель в ближайшие 6-12 месяцев.