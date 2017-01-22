В течение периода 19-20 января стоимость бензинов и ДТ на АЗС выросла на 10-50 коп./л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, в сетях АЗС SOCAR и «Маркет» топливо подорожало на 50 коп./л, а на столичных АЗC KLO и «Народная» цены выросли на 10-50 коп./л.

Также увеличение цен произошло в региональных сетях Marshal, «Татнефть-АЗС-Украина». Отметим, что несмотря на общую динамику, в сети АЗС принадлежащей компании «Олеум Трейд» бензины и ДТ подешевели на 50 коп./л.

Таким образом, средняя розничная стоимость топлива в Украине выросла до следующих отметок: А-92 - 23,09 грн/л, А-95 - 23,86 грн/л, А-95 Премиум - 25,05 грн/л, ДТ - 21,44 грн/л и ДТ Премиум - 23,62 грн/л.