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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на сжиженный газ продолжили падение на 10-34 коп./л

12:55 20.01.2017 |

Нефть и безнин

 

В течение 19-20 января стоимость на сжиженного газа в рознице продолжила снижение на 10-34 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, в сетях отдельно стоящих АГЗП в г. Киеве стоимость сжиженного газа снова снизилась на 10 коп./л до 10,65 грн/л.

 

Также, на столичных заправках «БРСМ-Нафта» и «Народная» цены понизились на 20 коп./л и 15 коп./л, до 11,39 грн/л и 11,35 грн/л соответственно. Кроме того, на 20-34 коп./л сжиженный газ подешевел на заправках UPG, Amic Energy, Sun Oil, Ultra, Mango и «Автотехсервис».

Таким образом, средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине снизилась на 5 коп./л до 11,90 грн/л.
По материалам: НефреРынок
 

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