В течение 19-20 января стоимость на сжиженного газа в рознице продолжила снижение на 10-34 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, в сетях отдельно стоящих АГЗП в г. Киеве стоимость сжиженного газа снова снизилась на 10 коп./л до 10,65 грн/л.

Также, на столичных заправках «БРСМ-Нафта» и «Народная» цены понизились на 20 коп./л и 15 коп./л, до 11,39 грн/л и 11,35 грн/л соответственно. Кроме того, на 20-34 коп./л сжиженный газ подешевел на заправках UPG, Amic Energy, Sun Oil, Ultra, Mango и «Автотехсервис».

Таким образом, средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине снизилась на 5 коп./л до 11,90 грн/л.