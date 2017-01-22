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Нефть дорожает на соглашении о снижении добычи крупных поставщиков
07:56 20.01.2017 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу на фоне снижения курса доллара к мировым валютам и реализации соглашения крупных производителей о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.54 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до 54,41 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33% - до 52,29 доллара за баррель.
Курс доллара к мировым валютам снижается перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится позднее в пятницу. По состоянию на 08.04 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 100,98 пункта. Слабый доллар поддерживает нефтяные цены, поскольку "черное золото" становится дешевле для держателей других валют.
Кроме того, на ход торгов влияет соглашение крупных производителей о сокращении добычи нефти, которое вступило в силу с января. По мнению менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive), слова которого приводит газета The Wall Street Journal, рост спроса в сочетании с сокращением добычи в начале 2017 года может привести к повышению цен на нефть.
ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
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