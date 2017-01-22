Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Драйверами снижения остаются столичные АГЗП. После двух снижений стоимости автогаза накануне, в четверг «Барс 2000» и «Авантаж 7» снова опустили цены, - до 10,75 грн/л. Другие сети (Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) традиционно реагируют на снижение «Барса» и «Авантажа» с задержкой. На них цена колеблется от 10,85 грн/о до 10,95 грн/л.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Замедление темпов снижения в последний период вызвано падением курса гривны и как следствие ростом оптовой стоимости топлив. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В четвертом квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом, с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/18 января 2016 г., грн/л: