Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях ОККО и WOG выросла на 50 коп./л, - до 25,49 грн за литр А-92; 26,49 грн/л (А-95); 27,49 грн/л (А-95+) и 23,49 грн/л (дизтопливо). В одесской сети «Катрал» бензины А-95 и А-95+ подорожали на 10 коп./л, - до 23,87 и 23,89 грн/л соответственно.

В то же время столичная сеть KLO снизила стоимость бензинов на 30-65 коп./л, ДТ - на 20 коп./л.

Средняя цена бензинов А-92 и А-95 возросла в Украине на 11 коп./л, премиальных марок А-95 и ДТ - на 12 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты активно растут. На прошлой неделе и в начале новой основным фактором роста стала девальвация курса гривны.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/18 января 2017 г., грн/л: