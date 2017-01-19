Мировые цены на нефть растут в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.51 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,82% - до 54,36 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,78% - до 51,48 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США снизились на 5,04 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 13 января. Опрошенные агентством Рейтер аналитики предполагали, что индикатор уменьшится всего на на 0,342 миллиона баррелей.

Инвесторы также ожидают данных статистики от минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв), которые будут опубликованы позднее в четверг.

В то же время, на рынке сохраняются опасения по поводу увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти. "Международное энергетическое агентство сказало, что ожидает, что более высокие нефтяные цены спровоцируют существенное увеличение добычи сланцевой нефти со стороны американских производителей", - приводит агентство мнение неназванного аналитика ANZ.