Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Украины начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением сотрудников Энергетической таможни ГФС Украины.

Об этом ЭП сообщил источник в СБУ.

По его данным, они подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015-2016 гг. искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.

В материалах дела фигурируют ЧП "НП-Трейдинг" и ООО "Нафтопродукт Трейдинг". Последние два года они выступали в роли импортеров нефтепродуктов российского и белорусского производства.

По данным ЭП, для них энерготаможня фактически проводила подмену кодов УКТ ВЭД на импортированную продукцию, что позволяло применять минимальные ставки акцизного сбора и таможенных платежей.

Таким образом, например, под видом дистиллятов и газойлей с содержанием серы не более 0,001% ввозились дистилляты и газойли с содержанием серы больше 0,1%. Разница ставки акциза между первыми и вторыми - 30,5 евро/т, что фактически являлось чистой прибылью организаторов схемы.

Непосредственным декларированием товаров от имени "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" занималось ООО "Системс Логистик Менеджмент" (Киевская обл).

Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым "непрямым" контрактам - через ряд компаний-посредников.

По информации ЭП, главным управлением "К" СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в котором "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" фигурируют в качестве компаний, через которых осуществляется материальное обеспечение "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" ассоциированы с группой компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.