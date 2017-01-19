Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
СБУ заявляет о сговоре таможни с компаниями Курченко
18:21 18.01.2017 |
Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Украины начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением сотрудников Энергетической таможни ГФС Украины.
Об этом ЭП сообщил источник в СБУ.
По его данным, они подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015-2016 гг. искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.
В материалах дела фигурируют ЧП "НП-Трейдинг" и ООО "Нафтопродукт Трейдинг". Последние два года они выступали в роли импортеров нефтепродуктов российского и белорусского производства.
По данным ЭП, для них энерготаможня фактически проводила подмену кодов УКТ ВЭД на импортированную продукцию, что позволяло применять минимальные ставки акцизного сбора и таможенных платежей.
Таким образом, например, под видом дистиллятов и газойлей с содержанием серы не более 0,001% ввозились дистилляты и газойли с содержанием серы больше 0,1%. Разница ставки акциза между первыми и вторыми - 30,5 евро/т, что фактически являлось чистой прибылью организаторов схемы.
Непосредственным декларированием товаров от имени "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" занималось ООО "Системс Логистик Менеджмент" (Киевская обл).
Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым "непрямым" контрактам - через ряд компаний-посредников.
По информации ЭП, главным управлением "К" СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в котором "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" фигурируют в качестве компаний, через которых осуществляется материальное обеспечение "ДНР" и "ЛНР".
По данным СБУ, "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" ассоциированы с группой компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
|"Самопоміч" набивается в вожди зрадофилов
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота снижается на "ястребиных" комментариях Йеллен
|Нефть дорожает на данных API о сильном сокращении запасов в США
|Золото дорожает из-за опасений относительно предстоящего Brexit
|СБУ заявляет о сговоре таможни с компаниями Курченко
|Депутаты предлагают ограничить использование квартир для ведения хоздеятельности
Согласно пояснительной записке к проекту закона, его инициаторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс Украины и запретить использовать квартиры в многоквартирных домах не по назначению, в том числе в качестве офисов, гостиниц и других учреждений временного проживания.
|Насалик за передачу "Укртранснафты" от "Нафтогаза" к Минэнерго
|Исправлено: Минэнергоугля прогнозирует рост производства электроэнергии на АЭС Украины на 8% до конца 2020г
Это интересно
|Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
|BMW добавила "четвертой серии" светодиоды и цифровую приборку
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей
|Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов.