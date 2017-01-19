Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Корректировки стоимости автогаза коснулись: AMIC, Mango, Ultra, SOCAR, WOG, ZOG, «БРСМ-Нафта», ОККО и др. Здесь автогаз подешевел на 2-30 коп./л.

Операторы столичных моноблоков («Барс 2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) дважды за сутки снижали стоимость топлива. Накануне вечером цена на автогаз уменьшилась до 11,05 грн/л, а утром 18 января «Барс 2000» опустил ее до 10,85 грн/л. На «Авантаж 7» пока цена установлена на уровне 10,95 грн/л.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Замедление темпов снижения в последний период вызвано падением курса гривны и как следствие ростом оптовой стоимости топлив. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В четвертом квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом, с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 18/17 января 2016 г., грн/л: