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Топливно-энергетический комплекс
В регионах активно растут розничные цены на АЗС
14:08 18.01.2017 |
В период с 17 по 18 января 2017 г. цены на все топлива выросли в ряде региональных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость всех видов топлива выросла на 0,5 грн/л в николаевской сети АЗС «Кворум», и тернопольской «Автотехсервис». В свою очередь дизтопливо подорожала на стелах «БРСМ-Нафты», ZOG и «Укр-Петроль». В то же вемя «Фактор» снизил стоимость ДТ на 30 коп./л, сровнявшись с «Укр-Петроль» на уровне минимального предложения на рынке, - 20,40-20,45 грн/л. Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости ДТ в Украине на 2 коп./л, - до 21,50 грн/л.
Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты активно растут. На прошлой неделе и в начале новой основным фактором роста стала девальвация курса гривны.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 января 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,95
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
21,73
|
0,00
|
Shell
|
24,77
|
0,00
|
25,72
|
0,00
|
27,72
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
SOCAR
|
24,97
|
0,00
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
22,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
23,26
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
22,80
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
20,70
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Автотранс
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
21,28
|
0,00
|
Параллель
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
20,87
|
0,12
|
KLO
|
23,64
|
0,00
|
24,24
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Marshal
|
21,96
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,36
|
0,00
|
ZOG
|
22,29
|
0,00
|
22,79
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
20,69
|
0,20
|
Автотехсервис
|
23,50
|
0,50
|
24,00
|
0,50
|
Х
|
Х
|
21,50
|
0,50
|
Кворум
|
23,05
|
0,50
|
24,05
|
0,50
|
Х
|
Х
|
21,30
|
0,50
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Фактор
|
22,10
|
0,00
|
23,00
|
0,25
|
Х
|
Х
|
20,40
|
-0,30
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,52
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
21,80
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
20,45
|
0,50
|
Mango/Ultra
|
23,31
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
Средняя
|
23,15
|
0,00
|
23,91
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
21,50
|
0,02
|
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