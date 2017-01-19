В период с 17 по 18 января 2017 г. цены на все топлива выросли в ряде региональных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех видов топлива выросла на 0,5 грн/л в николаевской сети АЗС «Кворум», и тернопольской «Автотехсервис». В свою очередь дизтопливо подорожала на стелах «БРСМ-Нафты», ZOG и «Укр-Петроль». В то же вемя «Фактор» снизил стоимость ДТ на 30 коп./л, сровнявшись с «Укр-Петроль» на уровне минимального предложения на рынке, - 20,40-20,45 грн/л. Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости ДТ в Украине на 2 коп./л, - до 21,50 грн/л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты активно растут. На прошлой неделе и в начале новой основным фактором роста стала девальвация курса гривны.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 января 2017 г., грн/л: