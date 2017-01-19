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Топливно-энергетический комплекс
Сланцевый сектор США: сколько ему осталось?
12:01 18.01.2017 |
Цены на "черное золото" за год прибавили почти 100%, что способствовало новому всплеску активности в сланцевом секторе США: количество буровых и объемы добычи достигли уровней 2015 г. Как долго это продлится?
Вообще, сланцевый сектор США - одна большая загадка. Можно найти массу заявлений экспертов о том, какова себестоимость добычи в этом секторе, какова рентабельно и так далее, однако порой складывается впечатление, что все эти эксперты просто читают друг друга в газетах и повторяют друг за другом, а реальной картины не знает никто.
Действительно, на сланцевых месторождениях в Штатах работает достаточно много небольших компаний, и у всех есть свои особенности и, что самое главное, свои финансовые возможности. Сколько было разговоров о том, что финансовые условия на рынке сильно изменились: доходности выросли, причем для нефтяных компаний этого сектора занимать стало слишком дорого, а значит наступил конец сланцевого бума.
Но в реальности все оказалось не совсем так: по мере восстановления цен на нефть мы начали видеть ввод в работу новых буровых установок на сланцевых месторождениях, а позже и рост добычи в США.
Таким образом, из всего, что рассказывают эксперты, на правду похоже только то, что новые буровые запускаются очень быстро, а период с момента запуска до начала добычи составляет около полугода, возможно, даже чуть меньше.
Новое заявление по поводу сланцевого сектора сделал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, его высказывание на Всемирном экономическом форуме в Давосе публикует The Wall Street Journal.
Он заявил, что самые главные месторождения в стране постепенно истощаются, а подрядчики повышают цены на свои услуги, поэтому сланцевикам для сохранения рентабельности нужны более высокие цены на нефть.
Опять же все это из разряда теории. Может быть, какие-то затраты действительно растут, но, если верить различным исследованиям, технологии не стоят на месте, и себестоимость добычи снижается.
Одно можно сказать точно: мировой рынок нефти попал в ситуацию замкнутого круга. Если цены на нефть падают, сланцевый сектор в какой-то момент начинает сворачивать добычу, и в результате крупнейшие нефтедобывающие страны отвоевывают свою долю рынка, однако при росте цен на нефть сланцевики достаточно быстро возвращаются к работе, и все возвращается на свои места.
Также можно смело сказать, что принцип работы сланцевого сектора строится следующим образом: финансирование в банках компании получают, имея на руках гарантию продажи добытой нефти по заранее известной цене. Для этого нефтяная компания продает дальние фьючерсные контракты, которые стоят дороже текущей цены, и уже под этот фьючерс получает деньги на добычу.
Сколько этот процесс может длиться, сказать сложно. Возможно, какие-то месторождения действительно истощаются, но появляются новые. Скорее всего, в обозримой перспективе серьезных изменений в этом секторе не будет, и зависимость объемов добычи от цен на нефть сохранится.
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