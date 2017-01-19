Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость ДТ снизилась на 100 грн/т, до 23 600 грн/т. При этом предложения дизтоплива на рынке было максимальным с начала года. На рынок вышли 10 компаний с 14 партиями дизтоплива. Российский ресурс с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский торговался в диапазоне 23 500-23 700 грн/т. Его предлагали четыре компании: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», ОККО и «Альянс Энерго Трейд».

ДТ Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК (ст. Васильков), ОККО, SOCAR, «Принт Инжиниринг», «Бизнес Солюшнс» (все - ст. Коростень) и «Альянс Ойл Украина» (ст. Коростень и ст. Щорс) по 23 400-23 700 грн/т. SOCAR также предлагает греческое зимнее ДТ в порту Николаева по 23 700 грн/т. Продукт «Укртатнафты» стабилен - 23 900 грн/т.

Автомобильные партии также отступили в среднем на 10 коп./л, до 20,46 грн/л. Оператор российских поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания «Анвитрейд» предлагала топливо по понедельничному прайсу - 19,60 грн/л. Белорусский ресурс на Коростене немного снизился - до 19,85-20,10 грн/л.

Стоимость импортного А-95 по сравнению с понедельником опустилась на 150 грн/т, до 27 950 грн/т. При этом на рынок с «двойкой» вышло сразу пять компаний. ЗНГК, «Альянс Ойл Украина» и ОККО продавали белорусский по 28 300-28 800 в Житомирской и Ровенской областях. Цена «Укртатнафты» - 27 500 грн/т. Шебелинский продукт у «Газтрона» дешевле - 26 500 грн/т. При этом на аукционе «Укргаздобычи» сегодня партии А-92 были раскуплены по 25 900 грн/т (+105 грн/т - налив).

Стоимость импортного А-95 практически не изменилась. Ее выставляли также ЗНГК и ОККО, по 29 600 грн/т. Цена ресурса «Укртатнафты» - 28 600 грн/т. Шебелинская Евро-5 у «Газтрона» дешевле - 27 000 грн/т.

Как отмечают участники рынка, корректировка цен в сторону незначительного снижения стала следствием значительного увеличения предложения. «Полностью повторяется сценарий прошлой недели, получили резкий скачок в первый день, во второй - незначительно приспустились. Этому также поспособствовала стабилизация гривны на протяжении последних двух дней - в районе 26,65 грн/$1», - высказал мнение один из поставщиков белорусских бензинов.

Отметим, что ключевым фактором, оказывающим влияние на рынок крупного опта, остается курс гривны. После скачка доллара на межбанке утром в понедельник до 27,95 грн/$1, его стоимость снизилась до уровня 26,60-26,65 грн/$1, на котором и осталась до закрытия торгов 17 января. При этом НБУ во вторник незначительно укрепил курс гривны по отношению к евро, до 29,36 грн/€1 (-14 коп./ €1). Европейские же котировки демонстрируют низкую волатильность. За месяц колебание цен в портах не превысило $35/т, а в последнюю неделю - всего $5/т.