Цена нефти растет на заявлениях китайских властей об ожиданиях сокращения добычи и увеличения импорта "черного золота" в страну, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.59 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до 55,63 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,34% - до 52,66 доллара за баррель.

Во вторник Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила о том, что к 2020 году добыча нефти в стране, вероятно, упадет на 7% по сравнению с уровнем 2015 года, пишет газета The Wall Street Journal. Таким образом, показатель составит 4 миллиона баррелей в день.

При этом ожидается, что чистый импорт "черного золота" вырастет на 5,3% в годовом выражении в 2017 году, до 8 миллионов баррелей в день. Газета отмечает, что в 2016 году показатель достиг уровня в 7,65 миллиона баррелей в день, что является историческим максимумом. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 14%.

"Китай удовлетворял около 64,8% своих потребностей в нефти с помощью импорта в 2016 году, и этот показатель может увеличиться до 66,7% в 2017 году", - приводит газета мнение неназванных аналитиков BMI Research.