В период с 16 по 17 января стоимость автогаза снизилась в нескольких крупных сетях. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Корректировка стоимости автогаза произошли в нескольких крупных сетях. Среди них: AMIC, KLO, «Татнефть» и «РУР-Групп». Здесь автогаз подешевел на 9-18 коп./л.

Операторы столичных моноблоков («Барс 2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.), сохранили цену на уровне 11,15 грн/л.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице продолжалось ежедневно с 5 декабря 2016 г. Замедление темпов снижения в последний период вызвано падением курса гривны и как следствие ростом оптовой стоимости топлив. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом, с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/16 января 2016 г., грн/л: